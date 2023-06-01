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Ракурс
Союзники оказали «мощную поддержку» коалиции истребителей — Зеленский

Союзники оказали «мощную поддержку» коалиции истребителей — Зеленский

1 июн 2023, 19:58
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Союзники України надали «потужну підтримку» щодо винищувачів. Про це заявив 1 червня президент Володимир Зеленський.


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Для нас важливо, щоб головну роль зіграли Сполучені Штати, бо F-16 це їх літаки… Але сьогодні я почув потужну підтримку. І що важливо — велику кількість літаків винищувачів, які, я впевнений, найближчим часом під лідерством США ми об'єднаємо і зробимо цю коаліцію, — повідомив глава держави.

Зеленський додав, що загалом Київ довго вів перемовини з партнерами про це, а на когось «тиснув». Раніше США розблокували тренування українських пілотів та їхнє постачання іншими країнами.

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Обговорили питання, повʼязані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків, — вказав президент на саміті Європейської політичної спільноти.

Источник: Ракурс


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