Закрытое убежище в Киеве — полиция задержала четырех чиновников

https://racurs.ua/n183688-zakrytoe-ubejische-v-kieve-policiya-zaderjala-chetyreh-chinovnikov.html

Ракурс

У справі про трагічну загибель людей через зачинене укриття поліклініки в Києві під час ракетного удару росії в ніч на 1 червня правоохоронці затримали чотирьох осіб: першу заступницю голови Деснянської райдержадміністрації, директора лікарні та його заступника з технічних питань, а також охоронця поліклініки.

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Про це сьогодні повідомила прес-служба Київської міської прокуратури і поліція Києва.

Трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю — в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті.

Очільник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов розповів у коментарі для «Суспільне», що медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим. Поліція проводить першочергові слідчі дії та з’ясовує причетність кожного з чотирьох осіб до трагічної події.

Окрім цього, Служба безпеки України розслідує злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення рф законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Кияни намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.