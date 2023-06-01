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Зачинене укриття в Києві — поліція затримала чотирьох посадовців
Зачинене укриття в Києві — поліція затримала чотирьох посадовцівhttps://racurs.ua/ua/n183688-zachynene-ukryttya-v-kyievi-policiya-zatrymala-chotyroh-posadovciv.htmlРакурс
У справі про трагічну загибель людей через зачинене укриття поліклініки в Києві під час ракетного удару росії в ніч на 1 червня правоохоронці затримали чотирьох осіб: першу заступницю голови Деснянської райдержадміністрації, директора лікарні та його заступника з технічних питань, а також охоронця поліклініки.
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Про це сьогодні повідомила прес-служба Київської міської прокуратури і поліція Києва.
Трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю — в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті.
Очільник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов розповів у коментарі для «Суспільне», що медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим. Поліція проводить першочергові слідчі дії та з’ясовує причетність кожного з чотирьох осіб до трагічної події.
Окрім цього, Служба безпеки України розслідує злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення рф законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Кияни намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
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