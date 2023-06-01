У Байдена проснулся «аппетит» пересекать красные линии путина - WP

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Президент США Джо Байден продовжує кидати виклик воєнному злочинцю, президенту росії володимиру путіну, попри попередження, що постачання зброї Україні призведе до світової війни. Така стратегія американського лідера, що приносить як ризик, так і винагороду.

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Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела в уряді США.

Ключовою причиною ігнорування погроз путіна є той факт, що кремль не дотримується своїх обіцянок покарати Захід за надання зброї Україні. Його блеф запевнив американських і європейських лідерів, що вони можуть продовжувати робити це без серйозних наслідків.

Американські посадовці кажуть, що управління ризиками ескалації залишається одним з найскладніших аспектів війни для Байдена і його зовнішньополітичних радників. Вирішуючи, які нові системи озброєнь надати Україні, вони зосереджуються на чотирьох ключових факторах:

чи потрібно їм це?

чи можуть вони цим користуватися?

чи це у нас є?

якою буде відповідь рф?

Один з чиновників Державного департаменту США розповів, що відсутність відповіді від москви вплинула на розрахунок ризиків держсекретаря Ентоні Блінкена, ключової довіреної особи Байдена, який заохочував Вашингтон та союзників більше підтримувати Київ.

Джерело в Білому домі повідомило, що радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван впевнений у переважанні результату від надання Україні потужнішої зброї над ризиками ескалації, і активно співпрацює з європейськими союзниками щодо надання Збройним силам України винищувачів F-16. На думку чиновників США, можливим поясненням небажання путіна завдати удару по Заходу є погіршення стану російської армії.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну рф втратила до 250 тис. вбитими і пораненими, і це приголомшливі втрати для будь-якого конфлікту. путін замінив їх на погано тренованих і екіпірованих резервістів зі слабкою дисципліною.

The Washington Post підсумовує, що готовність адміністрації Байдена перетинати червоні лінії путіна посилила здатність України захищати себе і відвойовувати території на сході і півдні. Однак незрозуміло, якою буде відповідь путіна на дії Заходу.