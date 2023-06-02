Рашисты продолжают обстреливать Украину

https://racurs.ua/n183691-15-krylatyh-raket-i-18-shahedov-vypustili-rashisty-po-ukraine-nochu-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня, випустили по Україні, за попередньою інформацією, 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БПЛА Shahed.

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Усі ці повітряні цілі були знищені захисниками України. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву (знищено нашими захисниками) та двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура, — зазначають у Генштабі.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив що цієї ночі викликів рятувальних служб та медиків під час повітряної тривоги в Києві не було.

У Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють, — зазначив Кличко.

Також було повідомлення про виявлення уламків зі слідами горіння на проїжджій частині у Дарницькому районі Києва. У КМВА згодом повідомили, що після перевірки інформація щодо уламків не підтвердилася.