Алексей Тандыр, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n183697-vsp-otstranil-ot-ispolneniya-obyazannostey-sudu-sbivshego-nasmert-nacgvardeyca-video.html

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Вища рада правосуддя (ВРП) погодила клопотання заступника Генпрокурора про тимчасове відсторонення від виконання обов’язків судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

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Тандира відсторонено до 25 липня — до часу закінчення досудового слідства. Відповідне рішення сьогодні, 2 червня, на засіданні підтримали усі присутні 13 членів ВРП.

Тандир у ніч на 26 травня перебував в автомобілі, який у Києві на блок-посту збив на смерть 23-річного нацгвардійця. Тандир тоді відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків.

За фактом ДТП було розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286−1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу

27 травня Вища рада правосуддя надала згоду на арешт Тандира. Того ж дня Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

29 травня на зборах суддів Макарівського райсуду Тандира звільнили з посади голови суду, яку він обіймав на момент смертельної ДТП.