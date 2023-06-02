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Ракурс
Оккупанты не могут наладить водоснабжение, фото: «Днепр Инфо»

На оккупированной Донетчине не хватает питьевой воды — ЦНС

2 июн 2023, 15:00
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На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води.


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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам «державного унітарного підприємства днр „вода донбаса“» не можуть забезпечити ремонт мереж та об'єктів водопостачання та водовідведення. Також спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст, — вказано в повідомленні.

За інформацією ЦНС, причина нестачі води полягає в тому, що окупаційна адміністрація на Донеччині банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.

Источник: Ракурс


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