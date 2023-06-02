Окупанти не можуть налагодити водопостачання, фото: «Днепр Инфо»

https://racurs.ua/ua/n183702-na-okupovaniy-donechchyni-brakuie-pytnoyi-vody-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води.

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам «державного унітарного підприємства днр „вода донбаса“» не можуть забезпечити ремонт мереж та об'єктів водопостачання та водовідведення. Також спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст, — вказано в повідомленні.

За інформацією ЦНС, причина нестачі води полягає в тому, що окупаційна адміністрація на Донеччині банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.