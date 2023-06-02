Никол Пашинян - Армения не союзник россии в войне с Украиной

https://racurs.ua/n183708-nikol-pashinyan-armeniya-ne-souznik-rossii-v-voyne-s-ukrainoy.html

Ракурс

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не союзник росії у війні проти України. Він наголосив, що війна дуже сильно впливає на всі міжнародні відносини Вірменії. За його словами, на Заході вважають, що Вірменія — союзник росії, але в росії бачать, що Єреван не підтримує війну.

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У Кремлі вже відреагували на ці заяви Пашиняна. Речник російського президента-диктатора дмитро пєсков зазначив, що «це взяли до уваги».

Заяву про те, що Вірменії не по дорозі у війні росії в Україні Пашинян зробив в інтерв’ю чеському телеканалу CNN Prima News.

Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це помітно: ми — не союзники росії у війні з Україною. І наше відчуття від цієї війни, від цього конфлікту — це тривога, тому що вона безпосередньо впливає на всі наші стосунки, — сказав він (цитата по News. am).

Пашинян вказав на вразливість позиції Вірменії: на Заході країну вважають союзником росії, тоді як у росії так не думають.

Здається, що є спосіб уникнути всіх цих зіткнень, але правда в тому, що чим складнішою стає ситуація, тим меншою стає можливість для маневрування. Ми уникаємо цього не тому, що у нас немає думки про ситуацію, а тому, що у нас самих багато проблем, які не дозволяють нам бути більш залученими до розв’язання інших питань, — додав прем'єр.

На своїй сторінці у фейсбуці Пашинян написав, що інтерв’ю було записано у травні під час його офіційного візиту до Чехії.

У травні Пашинян говорив, що Вірменія поки не прийняла рішення про участь у спільних навчаннях Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), оскільки Єревану склали враження, що організація «пішов з Вірменії». Він припустив, що Вірменія може ухвалити рішення про припинення або заморожування членства в ОДКБ.

Офіційний представник МЗС рф марія захарова на це заявила:

Якщо це постать мови, для того, щоб пролобіювати позицію про вихід Вірменії з ОДКБ, то мені здається, що все-таки треба розуміти всю небезпеку маніпулювання словами.

У відповідь Пашинян сказав, що його співрозмовники в росії — президент та прем'єр-міністр, а представник МЗС не може коментувати його висловлювання.