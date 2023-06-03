Началось разминирование перед контрнаступлением ВСУ. Фото:

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Ракурс

Українські сапери почали розміновувати території перед можливим контрнаступом ЗСУ.

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По всій лінії фронту встановлені тисячі мін, як російських, так і українських. І щоб просунутися на окуповану територію, військам тепер потрібно пройти через ці лінії. І потрібно спрацювати тихо, щоб не було вибухів, які почує ворог. Саме тому розмінування відбувається вночі, сапери працюють вручну. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових.

За словами командира інженерного підрозділу 1-ї танкової бригади з позивним Клімат, роботи з розмінування тривають вже кілька тижнів. Після того, як ділянку розмінують, встановлюються знаки — іноді з підсвічуванням, щоб вказати шлях у бік позицій окупантів.

Зазначається, що сапери для розмінування використовують спеціально модифіковані машини на базі відомого німецького бойового танка Leopard 2 і машини радянської розробки − УР-77 «Метеорит». Крім того, західні країни також надіслали Україні кілька сучасних інженерних танків. Зокрема, надані Фінляндією танки для розмінування Leopard 2R, які можуть переорювати мінні поля.

А полковник Управління інженерних військ ЗСУ Сергіїй Матвійчук розповів, що найкращим варіантом для розмінування могла б бути штурмова машина M1150 на основі M1 Abrams.

Українські військові повідомили, що рф встановлює міни за наступною схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін разом з мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін. Протитанкові міни можна виявити за допомогою дронів, але протипіхотні міни знайти важче.

За інформацією видання, Силам оборони доведеться пробити ці укріплення, щоб відвоювати територію і витіснити росіян. А це своєю чергою вимагає спеціальної підготовки та обладнання, а також ретельної розвідки, щоб знайти слабкі місця окупантів.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем після нещодавнього візиту до Києва заявив, що план контрнаступу Збройних сил України вражає, а росіян «чекає неприємний сюрприз».

Джерело: The Washington Post