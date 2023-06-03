Почти 5 тыс. укрытий проверили в Украине. Фото: МВД

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Перевірку укриттів по всій території України влаштували правоохоронці.

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Виявилося, що із 4 тис. 800 укриттів, непридатні до використання майже 893. Зачиненими виявилися 252 об'єкти цивільного захисту. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Клименко додав, що такі ревізії проводять понад 5 тис. 300 рятувальників, поліцейських та представників влади.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в країні. Також урядовці напрацюють зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих осіб, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації заявили, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими, а відповідальність за укриття несе балансоутримувач.

А раніше в Деснянському районі неподалік зачиненого укриття під час повітряної тривоги загинуло троє людей, зокрема дитина.