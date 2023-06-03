СБУ показала видео уничтожения врага. Скриншот

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Країна-агресор російська федерація втратила низку одиниць техніки та озброєння у ході бойових дій.

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Зокрема, знищити російські бойові одиниці зуміли військові контррозвідники СБУ. Вони перетворили на металобрухт зенітно-ракетний комплекс «БУК-М1» та три «ТОР-2М». Один ворожий «ТОР» намагався збити дрон-камікадзе, але оператор зумів зберегти його — у ручному режимі відвів від ракети, а потім «захопив» ціль і наздогнав ворожу систему, яка хотіла утекти. Про це 3 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також спецпризначенці спопелили ще й три САУ «Нона», три бойові машини піхоти, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.

А ц співпраці з артилеристами Збройних сил України «специ» скоригували вогонь та знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Таким чином окупанти втратили сім танків, шість РСЗО «Град», шість самохідних артилерійських установок, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ показали на відео, як використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс для ураження ворожих цілей на Херсонському напрямку. Вони уразили не лише вогневе ураження місць розташування противника, а й завдали шкоди його логістиці.