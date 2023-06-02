Під ударом БПЛА українських Сил спецоперацій човни і катери росіян у дельті Дніпра

https://racurs.ua/ua/n183714-pid-udarom-bpla-ukrayinskyh-syl-specoperaciy-chovny-ta-katery-rosiyan-u-delti-dnipra-video.html

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Філігранне знищення російських окупантів на Херсонському напрямку показали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Для ураження ворожих цілей бійці ССО України використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс. Роботу одного з таких БПАКів зафіксовано на відео Сил спецоперацій.

Українські бійці розповіли про мету таких ударів. Це не лише вогневе ураження місць розташування противника, а й завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом БПЛА і надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.