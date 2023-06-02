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Ракурс
Під ударом БПЛА українських Сил спецоперацій човни і катери росіян у дельті Дніпра

Під ударом БПЛА українських Сил спецоперацій човни та катери росіян у дельті Дніпра (ВІДЕО)

2 чер 2023, 19:28
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Філігранне знищення російських окупантів на Херсонському напрямку показали Сили спеціальних операцій ЗСУ.


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Для ураження ворожих цілей бійці ССО України використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс. Роботу одного з таких БПАКів зафіксовано на відео Сил спецоперацій.

Українські бійці розповіли про мету таких ударів. Це не лише вогневе ураження місць розташування противника, а й завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом БПЛА і надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.

Джерело: Ракурс


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