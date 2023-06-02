Припинення вогню заморозить фронт і дозволить путіну відпочити, переозброїтися і знову атакувати - Блінкен

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Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за справедливий і тривалий мир для України, за якого Київ не примушуватимуть поступатися територіями на користь росії.

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Припинення вогню, яке просто заморозить існуючі лінії на місці і дозволить путіну закріпити контроль над територією, яку він захопив, відпочити, переозброїтися і знову атакувати — не є справедливим і тривалим миром, — сказав він на прес-коференції під час візиту до Фінляндії.

Блінкен заявив, що США підтримають переговори, «якщо і коли росія буде готова працювати заради справжнього миру»

Багато хто був переконаний, що армія росії — друга у світі. Тепер ми бачимо, що вона друга… в Україні, — сказав держсекретар США.

Озброєння, стратегію і моральний дух окупаційних військ держсекретар назвав «прикладом невдачі».

Він також підкреслив, що США допоможуть Україні побудувати «армію майбутнього».

За його словами, передумовою до переговорів Києва і кремля є сильна Україна, яка здатна стримувати і захищати себе від будь-якої агресії.

Інвестиції в силу України не шкодять дипломатії, а навпаки — прокладають до неї шлях, — додав він.

«Армія майбутнього», за словами Блінкена, включатиме «сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал з виробництва боєприпасів, а також навчання для підтримання боєготовності сил і засобів».

Хоча путіну не вдалося досягти своєї мети, він не відмовився від них. Він переконаний, що протримається довше, ніж Україна та її прихильники. У цьому путін теж помиляється. Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами твердо віддані підтримці оборони України — сьогодні, завтра, стільки, скільки потрібно. І саме тому, що у нас немає ілюзій щодо устремлінь путіна, ми вважаємо, що передумовою значущої дипломатії та реального світу є сильніша Україна, — наголосив держсекретар США.

Він зазначив, що Україна може розраховувати на серйозний пакет допомоги на саміті НАТО у Вільнюсі у липні.