Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под ударом БПЛА украинских Сил спецопераций лодки и катера россиян в дельте Днепра

Под ударом БПЛА украинских Сил спецопераций лодки и катера россиян в дельте Днепра (ВИДЕО)

2 июн 2023, 19:28
999

Філігранне знищення російських окупантів на Херсонському напрямку показали Сили спеціальних операцій ЗСУ.


.

Для ураження ворожих цілей бійці ССО України використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс. Роботу одного з таких БПАКів зафіксовано на відео Сил спецоперацій.

Українські бійці розповіли про мету таких ударів. Це не лише вогневе ураження місць розташування противника, а й завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом БПЛА і надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров