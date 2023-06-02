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Под ударом БПЛА украинских Сил спецопераций лодки и катера россиян в дельте Днепра
Под ударом БПЛА украинских Сил спецопераций лодки и катера россиян в дельте Днепра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183714-pod-udarom-bpla-ukrainskih-sil-specoperaciy-lodki-i-katera-rossiyan-v-delte-dnepra-video.htmlРакурс
Філігранне знищення російських окупантів на Херсонському напрямку показали Сили спеціальних операцій ЗСУ.
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Для ураження ворожих цілей бійці ССО України використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс. Роботу одного з таких БПАКів зафіксовано на відео Сил спецоперацій.
Українські бійці розповіли про мету таких ударів. Це не лише вогневе ураження місць розташування противника, а й завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом БПЛА і надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.
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