Под ударом БПЛА украинских Сил спецопераций лодки и катера россиян в дельте Днепра

https://racurs.ua/n183714-pod-udarom-bpla-ukrainskih-sil-specoperaciy-lodki-i-katera-rossiyan-v-delte-dnepra-video.html

Ракурс

Філігранне знищення російських окупантів на Херсонському напрямку показали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

.

Для ураження ворожих цілей бійці ССО України використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс. Роботу одного з таких БПАКів зафіксовано на відео Сил спецоперацій.

Українські бійці розповіли про мету таких ударів. Це не лише вогневе ураження місць розташування противника, а й завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом БПЛА і надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.