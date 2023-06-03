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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

3 июн 2023, 15:59
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У Чорному морі станом на 13.30 сьогоднішнього дня, 3 червня, росія розмістила на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 16 ракет.


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У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 29 суден, з них сім продовжили рух з протокою Босфор;
  • до Чорного моря — 15 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС

Источник: Ракурс


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