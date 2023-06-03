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В БПЛА Shahed обнаружили детали из стран-союзников Украины. Фото:
У сбитых БПЛА Shahed обнаружили детали из стран-союзников Украины — Даниловhttps://racurs.ua/n183725-u-sbityh-bpla-shahed-obnarujili-detali-iz-stran-souznikov-ukrainy-danilov.htmlРакурс
У збитих дронах-камікадзе Shahed іранського виробництва виявили деталі із країн, які є союзниками України.
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Ці запчастини та електроніка не виробляються ні в росії, ні в Ірані. І це не перший зафіксований випадок, але з цим вже розбираються. Ці деталі могли бути закуплені ще до повномасштабного вторгнення, оскільки багато БПЛА було вироблено у період з 2019 по 2021 рік. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону.
Але це, тим не менше, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, — наголосив він.
Нагадаємо, у березні Сполучені Штати Америки ввели санкції проти низки китайських компаній, які допомагали владі Ірану у розробці БПЛА-камікадзе Shahed-136.
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