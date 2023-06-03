Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС

https://racurs.ua/ua/n183736-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 13.30 сьогоднішнього дня, 3 червня, росія розмістила на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 16 ракет.

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У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 29 суден, з них сім продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.