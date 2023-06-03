Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183736-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 13.30 сьогоднішнього дня, 3 червня, росія розмістила на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 16 ракет.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 29 суден, з них сім продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря — 15 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.