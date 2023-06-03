В Мелитополе рашисты ежедневно похищают людей, скриншот видео

https://racurs.ua/n183738-v-melitopole-okkupanty-ejednevno-pohischaut-do-10-chelovek-mer.html

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У тимчасово окупованому місті Мелітополі Запорізької області в останні два тижні почастішали випадки викрадення людей.

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Щодня в полон забирають до 10 людей. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

Останні два тижні посилюються викрадення людей. Ми бачимо, що кожного дня до 10 людей забирається в полон. Причому різних категорій: від пенсіонерів, журналістів, продовжуючи студентами, — наголосив він.

Також у людей перевіряють телефони і татуювання. Тому Федоров радить жителям «чистити» телефони та виїжджати.

Я вдячний міжнародним партнерам, які організовують евакуацію мешканців. Зокрема, оплачують виїзд. Дорога займає 4−6 днів. Потім наші мешканці опиняються в безпеці. Щоб разом після звільнення повернутися до нашого Мелітополя, — наголосив Федоров.

Зазначається, що подати заявку можна через Відкритий простір допомоги «Саме тут».

Джерело: «Укрінформ»