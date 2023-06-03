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Ракурс
У Мелітополі рашисти щодня викрадають людей, скріншот відео

У Мелітополі окупанти щодня викрадають до 10 людей — мер

3 чер 2023, 16:58
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У тимчасово окупованому місті Мелітополі Запорізької області в останні два тижні почастішали випадки викрадення людей.


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Щодня в полон забирають до 10 людей. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

Останні два тижні посилюються викрадення людей. Ми бачимо, що кожного дня до 10 людей забирається в полон. Причому різних категорій: від пенсіонерів, журналістів, продовжуючи студентами, — наголосив він.

Також у людей перевіряють телефони і татуювання. Тому Федоров радить жителям «чистити» телефони та виїжджати.

Я вдячний міжнародним партнерам, які організовують евакуацію мешканців. Зокрема, оплачують виїзд. Дорога займає 4−6 днів. Потім наші мешканці опиняються в безпеці. Щоб разом після звільнення повернутися до нашого Мелітополя, — наголосив Федоров.

Зазначається, що подати заявку можна через Відкритий простір допомоги «Саме тут».

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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