Куди насправді окупанти «евакуйовуватимуть» жителів ТОТ, розповів мер Мелітополя

Куди насправді окупанти «евакуйовуватимуть» жителів ТОТ, розповів мер Мелітополяhttps://racurs.ua/ua/n183503-kudy-naspravdi-okupanty-evakuyovuvatymut-jyteliv-tot-rozpoviv-mer-melitopolya.htmlРакурс
Росіяни обіцяли жителям тимчасово окупованих районів Запорізької області «евакуацію» на узбережжя Азовського моря, проте тепер їх планують відправити до Сибіру.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За анонсами окупантів безкоштовні місця для тимчасово розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують, — зазначив Федоров. — Натомість з наступного тижня організовують виїзди до російських Тюмені та Уфи.
Федоров наголошує, що українці чинять спротив російським намірам — не піддаються штучно створюваній ворогом паніці і не кидають своє житло на розграбунок окупантам.
Нагадаємо, на початку травня російські загарбники оголосили масову евакуацію цивільних жителів низки тимчасово окупованих пунктів Запорізької області.