Куда на самом деле оккупанты будут «эвакуировать» жителей ВОТ, рассказал мэр Мелитополя

Жителей оккупированного Запорожья будут вывозить в Тюмень, фото: Stablehorde

https://racurs.ua/n183503-kuda-na-samom-dele-okkupanty-budut-evakuirovat-jiteley-vot-rasskazal-mer-melitopolya.html

Ракурс

Росіяни обіцяли жителям тимчасово окупованих районів Запорізької області «евакуацію» на узбережжя Азовського моря, проте тепер їх планують відправити до Сибіру.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За анонсами окупантів безкоштовні місця для тимчасово розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують, — зазначив Федоров. — Натомість з наступного тижня організовують виїзди до російських Тюмені та Уфи.

Федоров наголошує, що українці чинять спротив російським намірам — не піддаються штучно створюваній ворогом паніці і не кидають своє житло на розграбунок окупантам.

Нагадаємо, на початку травня російські загарбники оголосили масову евакуацію цивільних жителів низки тимчасово окупованих пунктів Запорізької області.