В Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183744-v-melitopole-i-berdyanske-progremeli-vzryvy-video.htmlРакурс
У тимчасово захопленому місті Мелітополі Запорізької області пролунали п’ять гучних вибухів.
Про це сьогодні, 3 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров.
Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста, — зазначив він.
Федоров зазначив, що внаслідок вибухів спостерігається густий дим на півночі від Мелітополя.
Також потужні вибухи пролунали сьогодні у Бердянську. Про це повідомляється у Telegram-каналі Бердянської міської військової адміністрації.
Щонайменше 8 вибухів пролунало в Бердянську. Сьогодні працювало російське ППО, тому поки чекаємо на уточнені дані стосовно влучань, — зазначаться в повідомленні.
Водночас російські пропагандисти стверджують, що в Бердянську ППО нібито збила шість ракет.
У соцмережах з’явилися повідомлення про влучання у Бердянську в районі місцевого автовокзалу.