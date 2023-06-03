Последствия мощного взрыва в Бердянске, скриншот видео

https://racurs.ua/n183744-v-melitopole-i-berdyanske-progremeli-vzryvy-video.html

Ракурс

У тимчасово захопленому місті Мелітополі Запорізької області пролунали п’ять гучних вибухів.

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Про це сьогодні, 3 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров.

Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста, — зазначив він.

Федоров зазначив, що внаслідок вибухів спостерігається густий дим на півночі від Мелітополя.

Також потужні вибухи пролунали сьогодні у Бердянську. Про це повідомляється у Telegram-каналі Бердянської міської військової адміністрації.

Щонайменше 8 вибухів пролунало в Бердянську. Сьогодні працювало російське ППО, тому поки чекаємо на уточнені дані стосовно влучань, — зазначаться в повідомленні.

Водночас російські пропагандисти стверджують, що в Бердянську ППО нібито збила шість ракет.

У соцмережах з’явилися повідомлення про влучання у Бердянську в районі місцевого автовокзалу.