ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 210 тис.

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За минулу добу, 3 червня, на фронті ліквідовано 470 загарбників. Сили оборони також знищили вісім танків, 22 бойових броньованих машини, 22 артилерійські системи, 16 одиниць автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 209 тис. 940 (+470) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 837 (+8) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 512 (+10) од,

артилерійських систем — 3 тис. 555 (+22) од,

РСЗВ — 583 (+1) од,

засоби ППО — 344 (+2) од,

літаків — 313 (+0) од,

гелікоптерів — 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 175 (+10),

крилаті ракети — 1 тис. 132 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 305 (+16) од,

спеціальна техніка — 479 (+4).

Нагадаємо, оператори СБУ за допомогою ударних дронів перетворили на металобрухт зенітно-ракетний комплекс «БУК-М1» та три «ТОР-2М». Також спецпризначенці спопелили три САУ «Нона», три бойові машини піхоти, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.