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ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов. Фото:
ВСУ «минуснули» еще 470 оккупантов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183752-vsu-minusnuli-esche-470-okkupantov-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 210 тис.
.
За минулу добу, 3 червня, на фронті ліквідовано 470 загарбників. Сили оборони також знищили вісім танків, 22 бойових броньованих машини, 22 артилерійські системи, 16 одиниць автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 209 тис. 940 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 837 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 512 (+10) од,
- артилерійських систем — 3 тис. 555 (+22) од,
- РСЗВ — 583 (+1) од,
- засоби ППО — 344 (+2) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 175 (+10),
- крилаті ракети — 1 тис. 132 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 305 (+16) од,
- спеціальна техніка — 479 (+4).
Нагадаємо, оператори СБУ за допомогою ударних дронів перетворили на металобрухт зенітно-ракетний комплекс «БУК-М1» та три «ТОР-2М». Також спецпризначенці спопелили три САУ «Нона», три бойові машини піхоти, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.
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