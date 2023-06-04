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Ракурс
ЗСУ за добу знищили 470 окупантів. Фото:

ЗСУ «відмінусували» ще 470 окупантів (ІНФОГРАФІКА)

4 чер 2023, 10:19
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Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 210 тис.


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За минулу добу, 3 червня, на фронті ліквідовано 470 загарбників. Сили оборони також знищили вісім танків, 22 бойових броньованих машини, 22 артилерійські системи, 16 одиниць автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 209 тис. 940 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 837 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 512 (+10) од,
  • артилерійських систем — 3 тис. 555 (+22) од,
  • РСЗВ — 583 (+1) од,
  • засоби ППО — 344 (+2) од,
  • літаків — 313 (+0) од,
  • гелікоптерів — 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 175 (+10),
  • крилаті ракети — 1 тис. 132 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 305 (+16) од,
  • спеціальна техніка — 479 (+4).

Військові втрати рф. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, оператори СБУ за допомогою ударних дронів перетворили на металобрухт зенітно-ракетний комплекс «БУК-М1» та три «ТОР-2М». Також спецпризначенці спопелили три САУ «Нона», три бойові машини піхоти, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.

Джерело: Ракурс


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