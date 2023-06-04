Великобритания высмеяла драконовские законы рф. Фото:

https://racurs.ua/n183757-britanskaya-razvedka-vysmeyala-novye-drakonovskie-zakony-rossii.html

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Країна-агресор російська федерація стає все більше тоталітарною державою.

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Російська влада ухвалила нові «драконівські закони», а чиновники намагаються уникнути поєднання синьо-жовтих кольорів, що може свідчити про непомітну підтримку України. У росії навіть критикують ультранаціоналістичну Ліберально-демократичну партію, яка підтримує війну проти України, оскільки її бренд містить жовтий колір на синьому тлі. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідка зазначає, що 9 травня в росії заарештували працівницю будинку для людей похилого віку, яка одягла на роботу синьо-жовту куртку. А у Волхові поблизу Санкт-Петербурга затримали 22-річного росіянина, який вивісив синьо-жовтий стяг. Хоча цей прапор був стягом військово-космічних сил росії, але через поєднання синьо-жовтих кольорів хлопець мав проблеми.

Придушення підкреслює невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі, — наголошують британці.

Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація на Херсонщині визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина рф з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта. Громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують вимкнути електроенергію та конфіскувати майно.