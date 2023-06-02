Окупанти на Херсонщині погрожують вимкнути електрику українцям, які не візьмуть російські паспорти

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Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях, фото: МінТОТ
Окупанти на Херсонщині погрожують вимкнути електрику українцям, які не візьмуть російські паспортиhttps://racurs.ua/ua/n183693-okupanty-na-hersonschyni-pogrojuut-vymknuty-elektryku-ukrayincyam-yaki-ne-vizmut-rosiyski-pasporty.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина рф з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.
Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта, — зазначають у Генштабі.
За інформацією Генштабу, усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують:
- припиненням постачання електроенергії;
- депортацією;
- конфіскацією майна;
- примусовим виселенням із власних осель.
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