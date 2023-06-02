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Ракурс
Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях, фото: МінТОТ

Окупанти на Херсонщині погрожують вимкнути електрику українцям, які не візьмуть російські паспорти

2 чер 2023, 09:28
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Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.


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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина рф з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.

Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта, — зазначають у Генштабі.

За інформацією Генштабу, усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують:

  • припиненням постачання електроенергії;
  • депортацією;
  • конфіскацією майна;
  • примусовим виселенням із власних осель.

Джерело: Ракурс


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