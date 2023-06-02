Оккупанты на Херсонщине угрожают выключить электричество украинцам, которые не возьмут российские паспорта

Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях, фото: МинТОТ

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Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина рф з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.

Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта, — зазначають у Генштабі.

За інформацією Генштабу, усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують: