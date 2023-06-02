Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях, фото: МинТОТ

Оккупанты на Херсонщине угрожают выключить электричество украинцам, которые не возьмут российские паспорта

2 июн 2023, 09:28
999

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.


.

Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина рф з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.

Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта, — зазначають у Генштабі.

За інформацією Генштабу, усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують:

  • припиненням постачання електроенергії;
  • депортацією;
  • конфіскацією майна;
  • примусовим виселенням із власних осель.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров