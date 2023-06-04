Украинские пилоты будут учиться на F-16. Фото:

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Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 відбуватиметься хвилями.

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В один момент неможливо залучити велику кількість льотчиків до навчань. Це пов’язано з високою інтенсивністю роботи української авіації по ворогу. Тому навчання відбуватимуться за припципами ротації. Про це 4 червня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, список пілотів для навчань вже сформовано. У першій хвилі можуть бути кілька десятків льотчиків — це будуть найкращі та найдосвідченіші військові. Також пріоритет надаватиметься захисникам, які гарно володіють англійською мовою.

Також пріоритет надаватиметься молодим пілотам, які пізніше стануть наставниками для своїх ще більше молодших колег. Крім того, по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили про оформлення європейської частини «коаліції винищувачів». До коаліції країн, які готові надати бойову авіацію для України, увійдуть Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.