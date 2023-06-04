Роль польских добровольцев в рейде на территорию рф объяснили в РДК

Польские добровольцы принимают участие в войне против россии, фото: Polski Korpus Ochotniczy

https://racurs.ua/n183766-rol-polskih-dobrovolcev-v-reyde-na-territoriu-rf-obyasnili-v-rdk.html

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Польський добровольчий корпус (ПДК) заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) та легіоном «Свобода Росії» на території Росії (КПП «Грайворон») 22 травня.

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Відповідне відео було опубліковане на сторінці добровольців у Telegram.

Нам всі ставлять одне питання, чи брали ми участь в операції на території Бєлгородської області… Відповідь однозначна, Звичайно! Нас пов’язують не лише узи братерства по зброї, а й особиста дружба, — вказано в повідомленні.

Перша штурмова група Корпусу вступила в дію. Усі вони повернулися цілими та неушкодженими. Поставлене завдання було успішно виконано. Можна сказати, що ми першими разом з однією з бойових груп РДК дійшли до пункту призначення, — додають у ПДК.

Згодом відповідне повідомлення було видалене з Telegram-каналу ПДК, проте залишилися його репости, зроблені користувачами соцмережі.

У Telegram-каналі РДК відреагували на цю заяву польських добровольців.

Наші соратники з Польщі справді не перший місяць воюють з нами пліч-о-пліч за свободу та незалежність України. Ми вже встигли провести спільно низку операцій на Оріхівському, Запорізькому та Бахмутському напрямках. Хлопці добре проявили себе і показали високий рівень мотивації та підготовки, — зазначають у РДК.