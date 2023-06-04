Арестованный охранник медучреждения Виктор Мошкин, фото: Роман Грищук

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В Офісі президента відреагували на рішення Голосіївського суду Києва, який відправив у СІЗО на два місяці Віктора Мошкіна — охоронця поліклініки, в будівлі котрої розташовувалося укриття, біля зачинених дверей якого 1 червня загинули троє людей.

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Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону заявив, що ОП розбиратиметься, чому охоронець отримав запобіжний захід суворіший, ніж в інших підозрюваних.

Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення. Хочемо добитися ясності в цьому питанні, — наголосив Кулеба.

Народний депутат Роман Грищук на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 4 червня, повідомив, що готовий взяти Мошкіна на поруки.

Цю ніч Вадим Мошкін, охоронець деснянської поліклініки, провів в СІЗО. Єдиний, кого суд взяв під варту. Він визнав вину. Теж єдиний. На відміну від голови району, мера міста й інших чиновників. Слідство визначить ступінь його провини і відповідальність за неї. Але чи справедливо охоронцю сидіти, поки чиновники перекладають вину один на одного? — наголосив Грищук.