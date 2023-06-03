Во время заседания суда, фото: «Суспільне»

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Голосіївський суд Києва сьогодні, 3 червня, обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття в поліклініці у Деснянському районі, біля якого вночі 1 червня загинули троє людей.

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Про це повідомляє видання «Суспільне».

Підозрюваним обрано такі запобіжні заходи:

керівнику поліклініки Олегу Шугалевичу обрано цілодобовий домашній арешт, що й вимагали прокурори. На думку обвинувачення, є ризики переховування, тиску на свідків та знищення документів або доказів, які слідчі ще не вилучили. Адвокат просив призначити нічний домашній арешт, посилаючись на те, що Шугалевич є ветераном війни в Афганістані та має проблеми зі здоров‘ям. Шугалевич свою провину заперечує;

заступника директора поліклініки з технічної частини Василю Десику суд також залишив під цілодобовим домашнім арештом на два місяці. Він також не визнає своє вини;

заступниці голови Деснянської районної адміністрації Ірині Алексеєнко також обрали цілодобовий домашній арешт. Її підозрюють у службовій недбалості та залишенні в небезпеці, що спричинила смерть людей. Сама ж жінка заперечувала провину й стверджувала, що контроль за станом укриттів не входив до її обов’язків;

охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без права на заставу. Чоловік визнав свою вину. Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Зазначається, що Шугалевич у суді стверджував, що укриття «завжди було відкрите», але вхід до нього розташований всередині поліклініки, яку не відчинив охоронець.

Вхід в укриття, він розташований всередині приміщення, тобто з холу. Вхід в укриття з перших днів війни, оскільки там переховувалися люди, він не зачинявся фактично ніколи. Тому перешкод для потрапляння не було, — заявив Шугалевич, який не зміг пояснити, чому вхідні двері були замкненими.

Джерело: «Суспільне»