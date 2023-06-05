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Потери рф превысили 210 тыс. солдат, за сутки ВСУ уничтожили 22 танка и ББМ

Потери рф превысили 210 тыс. солдат, за сутки ВСУ уничтожили 22 танка и ББМ

5 июн 2023, 08:42
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Загальні бойові втрати окупаційної армії росії з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2023 року орієнтовно склали 210 тис. 350 солдатів рф.


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Про це вранці 5 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загалом за час війни росія втратила:

  • особового складу − близько 210 тис. 350 (+410 осіб ліквідовано за минулу добу);

  • танків − 3 тис. 848 (+11 од.);

  • бойових броньованих машин − 7 тис. 523 (+11 од.);

  • артилерійських систем − 3 тис. 567 (+12 од.);

  • РСЗВ − 584 (+1 од.);

  • засобів ППО − 349 (+5 од.);

  • літаків − 313;

  • гелікоптерів − 298;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня − 3 тис. 189 (+14 од.);

  • крилатих ракет − 1 тис. 136 (+4 од.);

  • кораблів/катерів − 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 тис. 312 (+7 од.);

  • спеціальної техніки − 484 (+5) од.

Источник: Ракурс


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