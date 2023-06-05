Потери рф превысили 210 тыс. солдат, за сутки ВСУ уничтожили 22 танка и ББМ

https://racurs.ua/n183776-poteri-rf-prevysili-210-tys-soldat-za-sutki-vsu-unichtojili-22-tanka-i-bbm.html

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Загальні бойові втрати окупаційної армії росії з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2023 року орієнтовно склали 210 тис. 350 солдатів рф.

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Про це вранці 5 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загалом за час війни росія втратила: