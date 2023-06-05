Втрати рф перевищили 210 тис. солдатів, за добу ЗСУ знищили 22 танки і ББМ

https://racurs.ua/ua/n183776-vtraty-rf-perevyschyly-210-tys-soldativ-za-dobu-zsu-znyschyly-22-tanky-i-bbm.html

Ракурс

Загальні бойові втрати окупаційної армії росії з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2023 року орієнтовно склали 210 тис. 350 солдатів рф.

.

Про це вранці 5 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загалом за час війни росія втратила: