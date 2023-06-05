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Втрати рф перевищили 210 тис. солдатів, за добу ЗСУ знищили 22 танки і ББМ
Втрати рф перевищили 210 тис. солдатів, за добу ЗСУ знищили 22 танки і ББМhttps://racurs.ua/ua/n183776-vtraty-rf-perevyschyly-210-tys-soldativ-za-dobu-zsu-znyschyly-22-tanky-i-bbm.htmlРакурс
Загальні бойові втрати окупаційної армії росії з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2023 року орієнтовно склали 210 тис. 350 солдатів рф.
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Про це вранці 5 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загалом за час війни росія втратила:
особового складу − близько 210 тис. 350 (+410 осіб ліквідовано за минулу добу);
танків − 3 тис. 848 (+11 од.);
бойових броньованих машин − 7 тис. 523 (+11 од.);
артилерійських систем − 3 тис. 567 (+12 од.);
РСЗВ − 584 (+1 од.);
засобів ППО − 349 (+5 од.);
літаків − 313;
гелікоптерів − 298;
безпілотників оперативно-тактичного рівня − 3 тис. 189 (+14 од.);
крилатих ракет − 1 тис. 136 (+4 од.);
кораблів/катерів − 18;
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 тис. 312 (+7 од.);
спеціальної техніки − 484 (+5) од.
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