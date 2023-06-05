В МАГАТЭ назвали стоимость переданного Украине за время войны оборудования для ядерной безопасности

МАГАТЭ передало Украине оборудование на 5 млн евро

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з початку війни надало Україні обладнання для фізичної та ядерної безпеки на суму 5 млн євро.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі розповів про це у своєму виступі перед Радою керуючих МАГАТЕ, яка сьогодні, 5 червня, розпочала своє засідання у Відні. Текст виступу Гроссі опублікований на сайті МАГАТЕ.

З початку конфлікту в Україну було доставлено обладнання для ядерної безпеки та захисту на суму 5 мільйонів євро. Ми розробляємо комплексну програму допомоги у сфері охорони здоров’я, в тому числі шляхом надання обладнання та психологічної підтримки всьому українському оперативному персоналу на атомних електростанціях, — зазначив Гроссі.

За словами Гроссі, групи експертів МАГАТЕ залишаються присутніми не лише на Запорізькій АЕС, а й на всіх атомних електростанціях України, і щоденно відстежують і звітують про розвиток ядерної безпеки.

Наразі 81 експерт у 37 місіях змінився на п’яти об'єктах.