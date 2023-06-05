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Ракурс
Убит гвардии полковник Андрей Стесев, фото: ГУР

Российские добровольцы ликвидировали путинского полковника из оперативной группировки Белгород

5 июн 2023, 20:10
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У селі Нова Таволжанка Шебекинського району Бєлгородської області рф вбито старшого оперативного угруповання бєлгород гвардії полковника Андрія Стесєва.


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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 04 на 05 червня в населеному пункті нова таволжанка вбито гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича — старшого оперативного угруповання бєлгород, — вказано в повідомленні.

У ГУР зазначаються, що раніше Стесєв обіймав посаду командира 104-го десантно-штурмового полку вдв рф.

У Telegram-каналі «Російського добровольчого корпусу» повідомляють, що Стесєва було ліквідовано в ході їх спільної операції з Легіоном «Свобода Росії» на території Білгородської області рф.

Источник: Ракурс


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