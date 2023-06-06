Военные ночью выпустили по Украине 35 ракет. Фото:

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Ракурс

Ракетний удар по Україні було завдано російськими військами вночі, 6 червня.

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У період з 00.30 по 4.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95мс випустили ці ракети з району Каспійського моря. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України були знищені усі 35 крилатих ракет. Військові наголосили, що більшість російських ракет прямувала у напрямку Києва — в зону відповідальності повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, над Києвом у травні 2023 року збили загалом понад 250 повітряних цілей. У КМВА заявили про знищення семи аеробалістичних ракет «Кинджал», 13 балістичних ракет «Іскандер», 65 крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» та 169 БПЛА.