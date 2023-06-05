Понад 200 повітряних цілей знищили над Києвом у травні, фото: Командування повітряних сил

https://racurs.ua/ua/n183795-kilkist-znyschenyh-nad-kyievom-za-misyac-povitryanyh-ciley-nazvaly-u-kmva.html

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Над Києвом у травні 2023 року збили загалом понад 250 повітряних цілей.

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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба КМВА.

За травень, орієнтовно, знищені такі повітряні цілі:

сім аеробалістичних ракет «Кинджал»;

13 балістичних ракет «Іскандер»;

65 крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр»;

169 БПЛА.