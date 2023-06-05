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Понад 200 повітряних цілей знищили над Києвом у травні, фото: Командування повітряних сил
Кількість знищених над Києвом за місяць повітряних цілей назвали у КМВАhttps://racurs.ua/ua/n183795-kilkist-znyschenyh-nad-kyievom-za-misyac-povitryanyh-ciley-nazvaly-u-kmva.htmlРакурс
Над Києвом у травні 2023 року збили загалом понад 250 повітряних цілей.
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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба КМВА.
За травень, орієнтовно, знищені такі повітряні цілі:
- сім аеробалістичних ракет «Кинджал»;
- 13 балістичних ракет «Іскандер»;
- 65 крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр»;
- 169 БПЛА.
Ніколи за історію нашої планети… Жодне місто, жодної країни… не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень, — наголошують у КМВА. — Київ витримав. Ми витримали.
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