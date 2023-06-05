РФ у травні запустила 300 “Шахедів” — розвідка Британії назвала причину

https://racurs.ua/ua/n183778-rf-u-travni-zapustyla-300-shahediv-rozvidka-brytaniyi-nazvala-prychynu.html

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Росія у травні запустила рекордні 300 іранських дронів-камікадзе «Шахед» по Україні, щоб змусити «Київ випустити запаси цінних передових ракет ППО». Такий висновок зробили у Міністерстві оборони Великої Британії, про це йдеться в огляді, оприлюдненому у Twitter 5 червня.

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Водночас, «навряд чи росія досягла особливого успіху». Як стверджує британська розвідка, Україна нейтралізувала щонайменше 90% безпілотників, використавши зокрема переважно старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони.