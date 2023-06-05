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РФ в мае запустила 300 «Шахедов» - разведка Британии назвала причину
РФ в мае запустила 300 «Шахедов» — разведка Британии назвала причинуhttps://racurs.ua/n183778-rf-v-mae-zapustila-300-shahedov-razvedka-britanii-nazvala-prichinu.htmlРакурс
Росія у травні запустила рекордні 300 іранських дронів-камікадзе «Шахед» по Україні, щоб змусити «Київ випустити запаси цінних передових ракет ППО». Такий висновок зробили у Міністерстві оборони Великої Британії, про це йдеться в огляді, оприлюдненому у Twitter 5 червня.
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Водночас, «навряд чи росія досягла особливого успіху». Як стверджує британська розвідка, Україна нейтралізувала щонайменше 90% безпілотників, використавши зокрема переважно старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони.
Росія також, ймовірно, намагалася виявити і завдати удару по українським силам далеко за лінією фронту. Однак рф, як і раніше, дуже неефективна в ураженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення, — підсумували у Міноборони Британії.
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