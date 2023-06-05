Над Києвом у травні 2023 року збили загалом понад 250 повітряних цілей.

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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба КМВА.

За травень, орієнтовно, знищені такі повітряні цілі:

Ніколи за історію нашої планети… Жодне місто, жодної країни… не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень, — наголошують у КМВА. — Київ витримав. Ми витримали.