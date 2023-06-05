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Ракурс
Более 200 воздушных целей уничтожили над Киевом в мае, фото: Командование воздушных сил

Количество уничтоженных над Киевом за месяц воздушных целей назвали в КМВА

5 июн 2023, 16:35
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Над Києвом у травні 2023 року збили загалом понад 250 повітряних цілей.


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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба КМВА.

За травень, орієнтовно, знищені такі повітряні цілі:

  • сім аеробалістичних ракет «Кинджал»;
  • 13 балістичних ракет «Іскандер»;
  • 65 крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр»;
  • 169 БПЛА.

Ніколи за історію нашої планети… Жодне місто, жодної країни… не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень, — наголошують у КМВА. — Київ витримав. Ми витримали.

Источник: Ракурс


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