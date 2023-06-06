Причину подрыва россиянами Каховской ГЭС объяснили в Силах обороны

Каховскую ГЭС взорвали. Фото:

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Підрив росіянами Каховської гідроелектростанції прокоментували українські військові.

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Окупанти влаштували спланований вибух на ГЕС, намагаючись розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб таким чином тиснути на Україну. Хоча, ймовірно, ворог сам вже зрозумів помилковість таких злочинних дій. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила під час телемарафону.

Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому, — зазначила вона.

Також Гуменюк вважає, що загарбники підривом ГЕС намагалися спровокувати певну ситуацію, бо не мають все змоги чекати, звідки ж піде контрнаступ Збройних сил України. Однак ворог вже сам розпочав евакуюватися, коли зрозумів, що накоїв.

Нагадаємо, російські загарбники підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області, влада оцінює, що через п’ять годин вода досягне критичного рівня. З небезпечних районів евакуюють цивільних.

Президент Володимир Зеленський після цього жахливого злочину окупантів терміново скликає засідання Ради національної безпеки та оборони.