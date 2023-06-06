Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183807-okupanty-pidirvaly-kahovsku-ges-rozpochalasya-evakuaciya-video.html

Ракурс

Війська російської федерації 6 червня підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

.

Наразі уточняється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На місцях працюють відповідні служби. Фахівці відстежують ситуацію. Про це повідомили в прес-центрі оперативного командування «Південь».

А очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через п’ять годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Цивільних він закликав зібрати документи, речі першої необхідності та чекати автобусів евакуації.

Підрозділи Національної поліції та Державної служби з надзвичайних справ Херсонської області були підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.

Тим часом голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину. Жителів він закликав зробити максимально можливі запаси питної та технічної води.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде. Теоретично може підтопити дорогу, і тимчасово півострів стане островом. Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з херсонськими колегами, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що у разі підриву росією дамби Каховської ГЕС водопостачання в Крим зникне років на 10−15, а може й назавжди.