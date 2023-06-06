Энергетики спрогнозировали пик разлива воды из Каховского водохранилища

https://racurs.ua/n183839-energetiki-sprognozirovali-pik-razliva-vody-iz-kahovskogo-vodohranilischa.html

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Пік розливу води з Каховського водосховища буде до завтрашнього ранку. За три-чотири дні вона почне спадати, а протягом 10 днів уся вода відійде в Чорне море.

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Про це заявив гендиректор Укргідроенерго в ефірі Донбас.Реалії.