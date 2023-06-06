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В США есть разведданные, указывающие на причастность россии к подрыву Каховской ГЭС
В США есть разведданные, указывающие на причастность россии к подрыву Каховской ГЭС — NBC Newshttps://racurs.ua/n183838-v-ssha-est-razveddannye-ukazyvauschie-na-prichastnost-rossii-k-podryvu-kahovskoy-ges-nbc-news.htmlРакурс
Білий дім не може однозначно сказати, хто несе відповідальність за масштабний прорив Каховської ГЕС. Але NBC News з посиланням на свої джерела пише, що США мають розвіддані, які вказують, що дамбу знищили росіяни/
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NBC News із посиланням на двох американських чиновників і одного західного чиновника повідомила, що адміністрація Джо Байдена працює над тим, щоб розсекретити частину розвідданих і поділитися ними, пише видання.
Протягом дня окупаційна влада рф давала суперечливі коментарі щодо ситуації, зрештою Кремль назвав це нібито «саботажем української сторони». За висновком української розвідки, підрив війська рф вчинили навмисно, але діяли хаотично і допустили затоплення власної техніки.
У Білому домі заявили, що поки не можуть остаточно назвати причину руйнування дамби Каховської ГЕС.
Речник з питань нацбезпеки Джон Кірбі наголосив, що російські війська окупували ГЕС та контролювали, але у США поки не можуть стверджувати, чи були це навмисні дії.
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