Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС – чем это грозит и что будет дальше

У ніч проти 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні.

.

Вибух зруйнував 11 з 28 прольотів греблі, через що наразі підтоплені близько 80 населених пунктів, а в Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, і може витекти ще 300 тонн. З кожною годиною наслідки руйнування стають все більшими.

«Ракурс» з’ясував, чим загрожує підрив дамби та що буде далі.

Пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці, 7 червня, розповів гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. За приблизними оцінками, 35−37 сіл буде затоплено. За три-чотири дні вода почне спадати, а протягом десяти днів уся вода може відійти в Чорне море.

Підрив Каховської ГЕС майже не вплине на Крим

Ще у квітні 2014 року було припинене водопостачання Криму по Північнокримському каналу. У 2022 році росіяни відновили це постачання, але вода йшла по непідготовленому дні каналу, мала високий рівень мутності, і використовувати її для комунально-побутових потребу було неможливо, розповів Євген Хлобистов, професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська Академія», експерт Кримськотатарського ресурсного центру, в ефірі Radio NV.

Вона використовувалася тільки для потреб сільського господарства — для зрощення. Але через її механічний стан і це було дуже важко робити.

А для комунально-побутових потреб у Криму і далі використовують воду, яка накопичується у водосховищах, які наповнюються природним шляхом через опади. Плюс частина Криму використовує підземне водне живлення.

Вплив на ЗАЕС

Поки ЗАЕС нічого не загрожує, пояснив «Бабелю» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Охолоджувальні басейни повні, води в них навіть більше ніж зазвичай. Але влітку вода випаровується, тож зараз є 4—5 тижнів, щоб вирішити, як їх заповнювати далі, каже експерт.

Технічно це можливо — після того, як рівень води усталиться, до Дніпра можна прокласти трубу, через яку насосами накачати воду в басейни. Це було б легко зробити в мирний час, але зараз ЗАЕС окупована росіянами, всі береги заміновані і фізичного доступу Україна до них не має. До того ж тривають обстріли.

Вплив на енергопостачання

Від моменту окупації ГЕС не постачала електроенергію ні на вільні від росіян території, ні на окуповані. Тому аварія на ГЕС зараз жодним чином не впливає на кількість електроенергії в Україні.

Масштаб руйнувань

Він буде зрозумілий завтра, каже Харченко, коли рівень води усталиться. Але вже ясно, що без води можуть залишитися міста і підприємства, розташовані на берегах Каховського водосховища. Це Нікополь, Кривий Ріг, Марганець та інші населені пункти. Рівень води впаде, і заповнювати водозабори Нікополя і Кривого Рогу буде неможливо, каже Харченко. А це загроза для сотень тисяч людей.

Що буде з врожаєм?

У населених пунктах, які зараз опинилися під водою, здебільшого вирощували овочі: томати, огірки, перець, картоплю. За один сезон фермери отримували два врожаї: ранній наприкінці весни — на початку літа, і другий восени, після посадки в червні — липні. Тобто через підрив Україна втратила і перший, і другий врожай, каже «Бабелю» представник громадської організації «Земля Таврії», яка працює з місцевими фермерами, Олександр Синюк.

Але зерно не постраждало — здебільшого його вирощують подалі від русла, — додає він.

В «Укргідроенерго» кажуть, що за чотири дні вода з водосховища має зійти. Тоді, можливо, її вберуть піски лівобережної Херсонщини, і десятикілометрова зона навколо русла ріки відновиться. Тоді вже наступного літа овочі можна буде саджати. Але ті населені пункти, що знаходяться безпосередньо біля Дніпра, і врожаї, які там збирали, можуть бути втрачені на роки.

Найбільше постраждають господарства на лівому березі, який наразі окупований. Там вода затопила теплиці, сільгоспугіддя, присадибні ділянки. Навіть коли рівень води впаде, рівень ґрунтових вод залишиться високим. Тобто ця земля буде непридатна для вирощування овочів. На правому березі все більш оптимістично.

Як аварія вплине на військові дії

Вода має дуже велику руйнівну силу. Тому система інженерних загороджень, фортифікаційних споруд окупантів біля русла Дніпра затоплена. Але як пояснює «Бабелю» діючий військовий інженер, який зараз на фронті, поки зарано говорити, наскільки вони зруйновані. Це треба бачити і вивчати, а українські військові не мають такої можливості.

Мінні поля змиває водою, і це дуже небезпечно. Вибухові й невибухові загородження переміщаються, покриваються мулом, тож після деокупації їх буде важко знайти і розмінувати.

Зруйнування будь-якої дамби або греблі ускладнює маневри військ, тож і цей підрив не виняток. Але як сказав командувач українських Обʼєднаних сил Сергій Наєв, підтоплення внаслідок підриву ГЕС не заважатимуть наступу українських військових.