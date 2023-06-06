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Штурм с GoPro – бойцы продвигаются "зеленкой" возле Бахмута
Штурм с GoPro — бойцы продвигаются «зеленкой» возле Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183836-shturm-s-gopro-boycy-prodvigautsya-zelenkoy-vozle-bahmuta-video.htmlРакурс
Штурм з GoPro на Бахмутському напрямку потрапив на відео.
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У стрілецькому бою військові просуваються «зеленкою» до бліндажів супротивника. На відео працює 1-й штурмовий батальйон. Це відео з’явилося у Телеграм-каналі Третьої окремої штурмової бригади.
Вона продовжує вести наступальні дії довкола міста Бахмут.
З вчорашнього дня ми відновили наступальні дії на Бахмутському напрямку. Вже є перші результати — частково про них ви вчора чули від Міноборони. Станом на зараз наша 3 ОШБр продовжує відбивати у ворога нові території. Потроху будемо йти до мети — охоплення Бахмута, — написав один з командирів «Азову» у Телеграм.
Після значного просування українським військам потрібен був певний час для перегрупування, бо росіяни почали перекидати резерви та вибудовувати оборону. Зараз українські сили в такому стані, що можуть просуватись вперед та досягати успіху.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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