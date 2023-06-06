У США є розвіддані, які вказують на причетність рф до підриву Каховської ГЕС - NBC News

https://racurs.ua/ua/n183838-u-ssha-ie-rozviddani-yaki-vkazuut-na-prychetnist-rf-do-pidryvu-kahovskoyi-ges-nbc-news.html

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Білий дім не може однозначно сказати, хто несе відповідальність за масштабний прорив Каховської ГЕС. Але NBC News з посиланням на свої джерела пише, що США мають розвіддані, які вказують, що дамбу знищили росіяни/

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NBC News із посиланням на двох американських чиновників і одного західного чиновника повідомила, що адміністрація Джо Байдена працює над тим, щоб розсекретити частину розвідданих і поділитися ними, пише видання.

Протягом дня окупаційна влада рф давала суперечливі коментарі щодо ситуації, зрештою Кремль назвав це нібито «саботажем української сторони». За висновком української розвідки, підрив війська рф вчинили навмисно, але діяли хаотично і допустили затоплення власної техніки.