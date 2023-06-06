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Енергетики спрогнозували пік розливу води з Каховського водосховища
Енергетики спрогнозували пік розливу води з Каховського водосховищаhttps://racurs.ua/ua/n183839-energetyky-sprognozuvaly-pik-rozlyvu-vody-z-kahovskogo-vodoshovyscha.htmlРакурс
Пік розливу води з Каховського водосховища буде до завтрашнього ранку. За три-чотири дні вона почне спадати, а протягом 10 днів уся вода відійде в Чорне море.
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Про це заявив гендиректор Укргідроенерго в ефірі Донбас.Реалії.
За два-чотири дні Каховське водосховище перестане існувати, заявив Ігор Сирота.
Пік витоку дніпровської води, ймовірно, спостерігається просто зараз. Це виходить з інтерв’ю керівника «Укргідроенерго» Сироти для Forbes.
За його словами, відновлення Каховської ГЕС коштуватиме 1 млрд дол. і може тривати 5 років.
Водосховище буде спрацьовано до «мертвої точки», коли витік припиниться, приблизно за чотири доби.
Щодо Запорізької АЕС ситуація контрольована, катастрофічних наслідків не очікується.
Без води залишиться більша частина трьох областей, Херсонської, Миколаївської та Запорізької.
За приблизними оцінками, 35−37 сіл затопить.
Володимир Зеленський, коментуючи наслідки підриву дамби на Каховській ГЕС, заявив, що будуть великі проблеми з питною водою. Йдеться і про незатоплені райони, зокрема Дніпровський та Запорізький. Загалом наслідки будуть зрозумілі десь за тиждень після того, як піде вода.
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