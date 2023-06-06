Совбез ООН собрался из-за подрыва россией Каховской ГЭС

https://racurs.ua/n183840-sovbez-oon-sobralsya-iz-za-podryva-rossiey-kahovskoy-ges-translyaciya.html

Ракурс

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня обговорить підрив росією греблі Каховської ГЕС.

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Засідання РБ ініціювала Україна. Орієнтовно воно розпочнеться о 16.00 (о 23.00 за Києвом).

Київ критикував 6 червня ООН за святкування дня російської мови на тлі підриву Каховської ГЕС. МЗС України також обурене таким рішенням ООН, а омбудсмен вважає, що у такий спосіб ООН заохочує росіян до більшої жорстокості.

Через дев’ять годин після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, ООН все ж вирішила відреагувати на це, жодним чином не згадавши росії. Користувачів мережі ця заява обурила. Вони запропонували ООН «далі святкувати День російської мови», «далі не говорити про екоцид» та жартівливо зазначили, що «про таке нетактовно писати у день російської мови»